Все автобусы, обслуживающие городской маршрут №53, будут обновлены.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

С 22 апреля на маршруте начнут курсировать 10 современных автобусов, оснащённых экологически чистой технологией CNG.

Отмечается, что оплата проезда осуществляется в безналичной форме, а стоимость проезда установлена на уровне 0,60 гяпиков.

Также подчеркивается, что часть автобусов на данном маршруте была обновлена в ноябре прошлого года.

Перевозчик продолжает поэтапно выводить новые транспортные средства на линию.