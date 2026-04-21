В Азербайджане звонки в колл-центры государственных органов со стационарных телефонов останутся бесплатными. Это предусмотрено последними изменениями, внесёнными в Правила организации деятельности колл-центров в государственных органах» и Об организации колл-центров в государственных органах (учреждениях), не имеющих горячих линий.

Одним из важных новшеств стало введение понятия «удалённого ответа». Это означает, что операторы смогут обслуживать обращения граждан не только из офисов колл-центров, но и дистанционно, при условии наличия необходимого технического оснащения и доступа к базам данных.

Документ предусматривает и конкретные сроки для внедрения службы поддержки. Органы исполнительной власти, у которых их нет, должны в течение трёх месяцев подключиться к системе «108», действующей при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN). В свою очередь, государственные компании и публичные структуры обязаны в течение пяти месяцев создать собственные колл -центры или организовать обслуживание на договорной основе.

Агентству поручено обеспечить функционирование «108» колл-центра и подготовить предложения по его финансированию, тогда как Министерство финансов Азербайджана должно выделить необходимые средства.