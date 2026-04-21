Повторные проверки газового оборудования будут платными. Об этом говорится в правилах, утвержденных Кабинетом Министров, по регулированию порядка проведения проверок газового оборудования и сопутствующих систем.

По правилам, плановые проверки газопроводов, газового оборудования, дымоходов раз в год проводятся бесплатно. Если потребитель самостоятельно выявляет неисправности или нарушения в газовых приборах, газопроводах, дымоходах, а также в системах вентиляции и воздухообмена, он имеет право обратиться за повторной проверкой. В этом случае газораспределительный оператор обязан провести обследование не позднее чем в течение 3 рабочих дней. Первая проверка в течение года проводится бесплатно. Однако при повторных обращениях (более одного раза в течение 12 месяцев) обследование становится платным, а его стоимость определяется договором между потребителем и оператором. По итогам проверки, при необходимости принимаются меры по техническому обслуживанию, а также составляется соответствующий акт.

Отмечается, что сотрудники газораспределительного оператора обязаны предъявлять служебные удостоверения при входе в жилые и иные объекты. По итогам каждой проверки оформляется акт. Если потребитель препятствует проведению проверки или не допускает специалистов, оператор имеет право приостановить подачу газа. После устранения причин ограничений газоснабжение должно быть восстановлено в кратчайшие сроки.