Азербайджан нуждается в установке ядерного реактора типа III+ ВВЭР с пассивной системой защиты. Об этом Minval заявил Академик Национальной Академии наук Адиль Гарибов. Ранее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что атомная энергетика станет одним из компонентов энергетического баланса страны. Министр отметил, что спрос на электроэнергию в будущем превысит общий показатель потребления в три раза. Энергетический переход предполагает сочетание природного газа, возобновляемых источников и атомной энергетики.

«Это важное направление энергетической политики Азербайджана, определенной президентом Ильхамом Алиевым, поскольку мы видим необходимость во всех видах энергии. В ближайшие годы мы планируем развить до 8 ГВт возобновляемых мощностей. Из них около 2 ГВт уже к 2027 году будут интегрированы в нашу внутреннюю энергосистему. Остальные мощности будут развиваться в последующие годы и экспортироваться – так же, как мы делали это с нефтью и делаем сейчас с газом», — отметил он.

Между тем, по словам академика Гарибова, атомная энергия значительно дешевле, во-вторых, она обладает большими запасами ресурсов, а в-третьих, на сегодняшний день во всём мире она остаётся одним из самых стабильных источников электрической и тепловой энергии. С учетом этих факторов интерес к ядерной энергии у Азербайджана был еще давно.

По словам академика, ещё в период, когда Гейдар Алиев занимал должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР, был поднят вопрос о строительстве в Азербайджане атомной электростанции из четырёх энергоблоков мощностью по 1000 мегаватт каждый. Для реализации проекта даже был выбран участок в посёлке Наваи. Этот выбор не был случайным: территория расположена вблизи моря и реки Кура, а также считается одной из наиболее сейсмически устойчивых в стране. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС и распада Советского Союза проект был приостановлен. Кроме того, Михаил Горбачёв выступал против строительства атомной станции в Азербайджане, в результате чего проект так и не был реализован.

Позже, по словам Гарибова, президент Ильхам Алиев принял участие в саммитах по ядерной безопасности. После возвращения из Вашингтона он дал поручения по созданию в Азербайджане системы атомной энергетики. В 2014 году указом президента был учреждён Национальный ядерный центр, перед которым поставили задачи по подготовке кадров, выбору площадки и реализации всех требований, предусмотренных МАГАТЭ.

Проект на тот момент успешно развивался: были налажены контакты с рядом стран, обладающих опытом в ядерной энергетике, включая Францию, Аргентину, Южную Корею и Россию. В рамках проекта за рубежом прошли подготовку молодые специалисты, а также было разработано финансово-экономическое обоснование строительства АЭС в Азербайджане различной мощности — от 600 до 1200 мегаватт. Однако после падения мировых цен на нефть реализация проекта была временно приостановлена. Тем не менее центр продолжил свою деятельность.

«Тогда мы сотрудничали с «Росатомом»: обсуждались отдельные технические и организационные детали, которые планировалось заложить в основу будущей реализации проекта. Однако с началом второй Карабахской войны вопрос создания АЭС был отложен. Лишь недавно, в рамках COP29 в Баку, министр энергетики Парвиз Шахбазов подписал с МАГАТЭ протокол о намерениях по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере мирной ядерной программы Азербайджана. С этого времени в стране возобновились подготовительные работы, активизировались обсуждения и доработка проекта. Год назад, во время последнего визита представителей МАГАТЭ в Азербайджан, рассматривались вопросы мощности будущей станции и подготовки необходимой документации. Сегодня вопрос создания атомной электростанции как никогда близок к практической реализации. Очевидно, что запасы нефти и газа исчерпаемы, тогда как возобновляемые источники, такие как солнце и ветер, не всегда способны обеспечить стабильную базовую генерацию в масштабах большой энергетики. Использование ядерной энергии сейчас актуально как никогда. Если страна начнёт активную работу в этом направлении, то уже через 8–10 лет возможно введение в эксплуатацию первого атомного реактора», — уверен эксперт.