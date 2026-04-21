22 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туман и изморось. Северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным юго-восточным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 9-11, днем — 15-20° тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-80, днем — 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром временами возможны осадки, в отдельных местах прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10, днем — 17-22° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем — 5-10° тепла.