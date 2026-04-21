Ситуация вокруг Ирана вновь балансирует на тонкой грани между миром и войной. 22 апреля истекает срок двухнедельного перемирия, о котором Тегеран и Вашингтон договорились в Исламабаде.

Президент США Дональд Трамп, конечно, демонстрирует оптимизм. В соцсети Truth Social он сообщил, что Вашингтон и Тегеран ведут работу над соглашением, более эффективным, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, который, по версии Трампа, позволял Ирану создать ядерное оружие: «Сделка, которую мы делаем с Ираном, намного лучше, чем СВПД. Это одно из худших соглашений, когда-либо заключённых с точки зрения нацбезопасности США. Это был гарантированный путь к ядерному оружию, которого не будет и не может быть с соглашением, что мы составляем».

Однако ещё несколькими часами ранее обстановка в Ормузском проливе была весьма далека от мира и безопасности, а Вашингтон и Тегеран обменивались весьма резкими заявлениями. Тот же Трамп открыто пообещал Ирану: «Иран открыл огонь в Ормузском проливе — полное нарушение нашего соглашения о прекращении огня! Многие пули были направлены на французский корабль и грузовое судно из Великобритании. Это было некрасиво, не правда ли? — написал он в соцсети Truth Social. — Мы предлагаем (Ирану — Ред.) очень справедливую и разумную сделку… если они этого не сделают, США выведут из строя все электростанции и все мосты в Иране». После чего перешёл к открытым угрозам: «Больше никакого “хорошего парня”! Они быстро сдадутся… Пришло время покончить с иранской машиной убийств».

В Тегеране не остались в долгу. Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США: «Чрезмерные требования США, нереалистичные и необоснованные претензии, постоянная смена позиций, противоречивые заявления, а также продолжающаяся так называемая морская блокада, являющаяся нарушением соглашения о прекращении огня, до сих пор препятствовали прогрессу в переговорах. В таких условиях перспектив для результативного диалога нет», — излагает официальную позицию агентство IRNA, добавляя, что в случае новых американских и израильских ударов по республике Иран готов дать ответ и устроить противнику «незабываемые часы ада».

А спикер парламента Ирана Галибаф заявляет, что США пытаются превратить переговоры в «стол капитуляции» под давлением угроз и нарушением перемирия. По его словам, Тегеран не примет диалог в таких условиях и уже готовится задействовать «новые карты» на поле боя.

Это не просто очередная перепалка на словах. Несмотря на то, что мир нужен и США, и Ирану, у диалога множество препятствий и «подводных камней». Где не на последнем месте — то обстоятельство, что обе стороны считают себя победителями. Вашингтон уверен, что он продемонстрировал Тегерану свою боевую мощь, выбил руководящее звено, нанёс тяжелейший ущерб ПВО и ракетным войскам ИРИ. А значит, на уступки в ходе переговоров должен идти Иран. В Тегеране, в свою очередь, не сомневаются, что, несмотря на военное преимущество США, отбили атаку, использовали своё географическое положение и теперь вполне могут считать себя победителями. А значит, уступить должны США.

Наконец, есть и такое обстоятельство. Достигнутые соглашения — если ещё удастся договориться — надо будет как-то «продать» собственному общественному мнению. Для Дональда Трампа просто взять и уйти из Ирана — это позор куда худший, чем даже Афганистан для Байдена, в том числе и потому, что афганскую проблему Байден получил в наследство от предшественников, а войну с Ираном Трамп начал сам. Остаться ни с чем США позволить себе не могут. Ну и Иран в нынешней ситуации вряд ли пойдёт на ключевые уступки, прежде всего в вопросе своей ядерной программы. А это уже делает перспективы «хорошей сделки» более чем туманными.