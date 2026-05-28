Историческая склонность представителей «многострадального» народа к предательству давно уже стала притчей во языцех. Даже можно сказать, что это одно из самых худших человеческих качеств стало своей фишкой, визитной карточкой наших неблагодарных соседей.

Из истории хорошо известно, как армянские подданные Османской империи, несмотря на уважительное отношение к ним турок и на имеющиеся привилегии, в годы Первой мировой войны нанесли им удар в спину, прислуживая врагам своей родины. Но и этого им показалось мало: ответные действия османских властей, принявших решение депортировать предателей из наиболее чувствительных участков вглубь страны, армяне преподнесли как «геноцид». Несмотря на все имеющиеся факты, они до сих пор эксплуатируют этот чудовищный по масштабам миф, к сожалению, получая понимание у некоторых стран, не желающих величия и мощи современной Турции.

В конце восьмидесятых годов прошлого века уже Азербайджан столкнулся с тяжелыми последствиями армянского национализма. Несмотря на разговоры о дружбе народов, мирном сосуществовании и братстве, радикальные силы в Армении начали продвигать идею «миацума» и территориальных претензий к Азербайджану. Это привело к многолетнему конфликту, оккупации азербайджанских земель, разрушению городов и сел, а также к появлению около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Для Азербайджана это стало одной из самых трагических страниц современной истории.

Примечательно, что эта худшая черта проявляется вне зависимости от того, кто находится у власти: будь то карабахский клан или нынешняя правящая элита. Сегодня Армения уже платит «черной неблагодарностью» своим извечным покровителям — русским.

Между тем именно Россия сыграла ключевую роль в формировании армянской государственности на Южном Кавказе. После войн XIX века армянское население активно переселялось в регион при поддержке Российской империи. Позднее Москва оказывала Армении экономическую, политическую и военную помощь. Однако нынешние армянские власти все чаще демонстрируют желание дистанцироваться от России и сблизиться с Западом. Однако помнить хорошее не входит в число достоинств армянского народа.

Новоявленный варчапет Никол Пашинян попытался вести сбалансированную политику по примеру Баку, но, как видим, из этого ничего путного не вышло. Вместо баланса Ереван получил ухудшение отношений с Москвой. Но самое примечательное то, что, несмотря на внешнее благополучие в связях с США и Европой, Запад рассматривает Армению не как равноправного партнера, а как площадку для противостояния с Россией.

И именно через эту призму стоит рассматривать и визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван, где, кстати, он провел менее часа, даже не покинув пределы аэропорта, и публичную поддержку Трампом Пашиняна перед выборами, и разного рода подачки от европейских деятелей.

При этом зависимость Армении от России по-прежнему остается очень высокой. Российский рынок имеет огромное значение для армянской экономики. В Россию экспортируются продукты питания, алкоголь и сельскохозяйственная продукция. Тысячи армянских предпринимателей работают через российскую финансовую систему и пользуются преимуществами Евразийского экономического союза. Сотни тысяч граждан Армении трудятся в России и отправляют денежные переводы своим семьям.

Кроме того, особую роль играет энергетическая сфера. Россия поставляет Армении газ по льготной цене, которая значительно ниже европейских тарифов. Если в Армению газ поставляется за 177 долларов за тысячу кубометров, то в Европе он в среднем стоит 600 долларов за тот же объем. Для армянской экономики это имеет жизненно важное значение.

Но и это еще не все. Российские специалисты участвуют в обеспечении работы Мецаморской атомной электростанции, а компании принимают активное участие в сфере добычи меди и золота в Армении. Не говоря уже о том, что железные дороги Армении с 2008 года находятся в концессионном управлении дочерней компании РЖД — ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

Не менее важным остается военное сотрудничество. Российские пограничники продолжают службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границах. На территории Армении расположена 102-я российская военная база.

Да и во время 44-дневной войны Москва оказала Еревану неоценимую услугу: самолеты с военным грузом из России ежедневно летали в Армению. Но Армении этого показалось мало: они непременно хотели втянуть Россию и ОДКБ в конфликт с Азербайджаном, а когда получили отрицательный ответ, обвинили Москву… в предательстве.

Все эти процессы показывают, насколько противоречивой остается политика Еревана. С одной стороны, армянское руководство продолжает зависеть от России экономически и в вопросах безопасности. С другой — пытается искать поддержку на Западе, рассчитывая получить дополнительные политические дивиденды. Однако подобная двойственная линия создает новые риски для самой Армении.

И все эти моменты мы должны учитывать при выстраивании отношений с Арменией. Да, слава Богу, уже более девяти месяцев нет никаких перестрелок в приграничной зоне, Ереван довольно часто говорит о мире с Баку, но предательство не появляется внезапно и так же внезапно не исчезает.