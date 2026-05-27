В нашем стремительно меняющемся мире постепенно в обиход входят еще недавно малоизвестные термины и понятия, которые со временем становятся частью повседневной реальности. Одним из таких понятий сегодня является финансовая инклюзивность — процесс вовлечения населения и бизнеса в современную финансовую систему через расширение доступа к банковским услугам, кредитованию, страхованию, цифровым платежам и инвестиционным инструментам.

26 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по расширению финансовой инклюзивности на 2027-2030 годы.

Координация возложена на Центральный банк. Что же дает реализация этой программы, к каким последствиям может привести? На сегодняшний день можно предположить, что речь может идти об усилении перехода к безналичной экономике. Государство уже несколько лет активно сокращает долю наличных расчетов, развивает электронные платежи и налоговую прозрачность. Расширение финансовой инклюзивности означает дальнейший рост использования банковских карт, мобильных приложений, цифровых кошельков и онлайн-платежей. Это автоматически делает экономику более прозрачной и облегчает сбор налогов.

К тому же речь идет о попытке вовлечь в финансовую систему регионы и малый бизнес. Для многих микро- и малых предпринимателей доступ к кредитам в Азербайджане остается ограниченным из-за высоких ставок, отсутствия залога или слабой финансовой истории. Если государство сможет расширить кредитование малого и среднего бизнеса и агросектора, это может стимулировать внутреннее производство, сельское хозяйство и региональную занятость. Особенно на фоне того, что Баку сейчас все активнее говорит о продовольственной безопасности и реформе сельского хозяйства.

Ну и наконец, сказанное приведет к укреплению позиций банковского сектора. Вероятно, в ближайшие годы Азербайджан будет двигаться в сторону модели, где значительная часть услуг — от получения пособий до микрокредитов и коммунальных платежей — будет завязана на цифровую идентификацию и мобильные сервисы.

Впрочем есть у этого процесса и обратная сторона. Так, если рост кредитования будет слишком быстрым, это может привести к росту закредитованности населения. Для Азербайджана это чувствительная тема, поскольку потребительские кредиты уже играют заметную роль в банковском секторе. Поэтому многое будет зависеть от того, сделает ли государство акцент именно на производительном кредитовании бизнеса и регионов, а не только на потребительском спросе.

Конечно, в мире к этому времени накоплен немалый опыт применения инструментов финансовой инклюзивности.

В Китае, например, финансовая инклюзивность развивалась через цифровые экосистемы крупных технологических компаний вроде Alibaba Group и Tencent. Платежные платформы Alipay и WeChat Pay позволили вовлечь сотни миллионов людей в электронную коммерцию и финансовые сервисы, включая микрокредитование и страхование. Особенно важным это стало для малых городов и сельских районов, где традиционная банковская инфраструктура была слабой.

В результате Китай фактически совершил одну из крупнейших в мире трансформаций финансовой системы. Миллионы людей, которые ранее имели ограниченный доступ к банковским услугам, получили возможность пользоваться цифровыми платежами, переводами, кредитами и страховыми продуктами прямо через смартфон. К настоящему времени охват населения финансовыми услугами превышает 90% благодаря экосистеме таких суперприложений, как WeChat Pay и Alipay. Смартфоны заменили традиционные банковские отделения даже в самых отдаленных деревнях.

В Африке одним из самых известных примеров стала Кения, где система мобильных платежей M-Pesa позволила людям переводить деньги и оплачивать услуги через телефон без необходимости пользоваться банками. Это значительно расширило доступ населения к финансовым услугам и дало толчок развитию малого бизнеса.

В странах Латинской Америки, таких как Бразилия и Мексика, финансовая инклюзивность развивалась через микрокредиты, упрощение открытия счетов и развитие мобильных банковских приложений для малообеспеченного населения и малого бизнеса.

Таким образом, сегодня финансовая инклюзивность рассматривается как элемент национальной конкурентоспособности. Страны, которые быстрее интегрируют население в современную цифровую финансовую систему, получают дополнительные преимущества в экономическом росте, налоговых поступлениях и развитии внутреннего рынка.

Что же касается наших условий, то по всей видимости речь идет об усиленной подготовке экономики к следующему этапу развития — менее зависимому исключительно от нефтегазовых доходов и более ориентированному на внутренний рынок, цифровую экономику и расширение частного сектора. Такой масштабный разворот позволит активнее вовлекать население и бизнес в финансовую систему, увеличить роль безналичных расчетов, сократить масштабы теневой экономики и постепенно сформировать дополнительные внутренние источники экономического роста на фоне растущей неопределенности на сырьевых рынках.