В целях обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан в стране продолжаются неотложные ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщили в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), для минимизации влияния на повседневную жизнь работы в основном проводились в выходные дни.

Отмечается, что в ходе ремонта были приняты все необходимые меры для минимального воздействия на движение транспорта.

В результате проведённых работ завершён ремонт на четырёх участках в столице.

Среди них:

— улица Рашида Бейбудова (на участке от улицы Шамси Бадалбейли до улицы Абдуллы Бакиханова);

— проспект Зии Буниятова (от улицы Мехти Нариманова до улицы Хыдыра Улутюрка);

— улица Аббаса Мирза Шарифзаде (от улицы Эльшана Ахмедова до улицы А. Аббасова);

— дорога от Бакинской кольцевой дороги до торгового центра «Мейвели».

В агентстве подчеркнули, что работы по улучшению дорожной инфраструктуры будут продолжены поэтапно.

