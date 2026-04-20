Современный образовательный комплекс имени Гейдара Алиева откроет новый филиал в городе Ханкенди.

По сообщениям местных СМИ, образовательный комплекс объявил приём учащихся на 2026–2027 учебный год по дошкольному и начальному уровням образования.

«Комплекс, обладающий 25-летним опытом, подготовивший тысячи учеников, внедряет в Карабахе образовательную модель, основанную на национальных традициях в соответствии с международными стандартами. Отмечается, что обучение будет проходить в современной и безопасной среде, ориентированной на развитие нового поколения», — сообщили в комплексе.