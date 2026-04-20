В рамках контрольных мероприятий в импортированном из России растительном спреде выявлены несоответствия.

Об этом сообщает Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Отмечается, что масло произведено на предприятии «Жировой комбинат» и было импортировано компанией «Оbа Market».

По результатам лабораторных испытаний в партии продукции общим весом 19 тонн под торговой маркой «Щедрое Лето», с жирностью 82,5% и фасовкой по 1 кг, выявлены несоответствия по показателям «3-монохлорпропан-1,2-диол (3-MCPD)» и «глицидиловые эфиры жирных кислот, выраженные в виде глицидола».

Несоответствие относится к партии продукции с датами производства и сроками годности от 24.01.2026 до 21.09.2026.

По данному факту агентство приняло решение о вывозе данной партии за пределы таможенной территории, её утилизации или уничтожении в установленном порядке.