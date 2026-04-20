В Азербайджане два интернет-провайдера прекратили свою деятельность.
Речь идёт о компаниях Skynet MMC и Robonet MMC, передает АПА.
Регистрация этих провайдеров была аннулирована.
Отмечается, что Skynet MMC была зарегистрирована в апреле 2023 года, а Robonet MMC — в январе 2024 года.
Таким образом, общее количество зарегистрированных интернет-операторов, провайдеров и хостинг-провайдеров в стране составило 194.
Подчёркивается, что регистрацию интернет-операторов и провайдеров осуществляет Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.