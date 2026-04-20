В Азербайджане два интернет-провайдера прекратили свою деятельность.

Речь идёт о компаниях Skynet MMC и Robonet MMC, передает АПА.

Регистрация этих провайдеров была аннулирована.

Отмечается, что Skynet MMC была зарегистрирована в апреле 2023 года, а Robonet MMC — в январе 2024 года.

Таким образом, общее количество зарегистрированных интернет-операторов, провайдеров и хостинг-провайдеров в стране составило 194.

Подчёркивается, что регистрацию интернет-операторов и провайдеров осуществляет Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.