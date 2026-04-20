Агентство пищевой безопасности Азербайджана и Национальное агентство продовольствия Грузии достигли соглашения о сотрудничестве в борьбе с мраморным клопом.

в рамках сотрудничества планируется создание совместной рабочей группы, состоящей из представителей профильных структур обеих стран. Эта группа будет обеспечивать координацию решений, обмен информацией и планирование мероприятий, а также работать над разработкой стратегии регионального сотрудничества.

Кроме того, предусмотрен обмен данными по согласованному мониторингу и мерам борьбы в приграничных районах с целью отслеживания распространения вредителя. В периоды его активной миграции стороны договорились проводить параллельные и скоординированные меры борьбы. Для этого планируется разработка общего календаря мероприятий, что позволит более эффективно использовать ресурсы. Систематический сбор данных создаст возможности для раннего реагирования и поможет снизить использование пестицидов и общие затраты.

В ходе встречи также был проведён обмен опытом в области биологической борьбы. Отмечено, что такой подход способствует снижению применения химических средств и минимизации негативного воздействия на экосистему. Подчёркивается, что усиление регионального сотрудничества в борьбе с трансграничными вредителями имеет особое значение и будет продолжено в дальнейшем.