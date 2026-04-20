В школе номер 286 подросток 2010 г.р., на почве конфликта облил спиртом другого ученика 2011 г.р. и поджег зажигалкой.

В связи с этим около 10:15 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов.

«Мальчик 2011 г.р. госпитализирован в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре с ожоговыми травмами. Ему поставлен диагноз: термический ожог II–III степени различных участков тела. В настоящее время лечение пациента продолжается в отделении реанимации. Его состояние оценивается как тяжёлое», — говорится в сообщении.

Подозреваемый в совершении происшествия задержан сотрудниками полиции.