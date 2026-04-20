В Уджарском районе зафиксирован случай родов у несовершеннолетней.

15-летняя жительница района была госпитализирована в родильное отделение Центральной районной больницы.

По информации медучреждения, 14 апреля около 19:00 жительница района 2011 года рождения поступила в больницу с родовыми схватками. Врачи диагностировали беременность сроком 31–32 недели.

Роды произошли примерно в 20:20. На свет появился мальчик весом 1900 граммов и ростом 44 см. Матери и новорождённому была оказана необходимая медицинская помощь в соответствии с установленными протоколами.

Отмечается, что 17 апреля роженица была выписана домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача.

О случившемся проинформированы правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство.