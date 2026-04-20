Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что подаст уголовный иск против президента Эквадора Даниэль Нобоа, обвинив его в клевете на фоне заявлений о возможных связях Петро с наркокартелями.

По данным Euronews, конфликт обострился после слов Нобоа, который предположил, что Петро мог контактировать с людьми, связанными с эквадорским наркоторговцем Хосе Адольфо Масиасом, лидером банды «Лос Чонерос». Нобоа также заявил ранее, что в ходе визита в Эквадор на его инаугурацию Петро останавливался в доме, владельцы которого «прямо или косвенно связаны с наркоторговлей».

Петро в своем заявлении эти обвинения отверг, заявив, что не знаком с наркоторговцем и считает обвинения политически мотивированными. Глава Колумбии подчеркнул, что во время визита в Эквадор его безопасность по распоряжению Нобоа обеспечивала эквадорская армия.

Конфликт происходит на фоне ухудшения отношений между Колумбией и Эквадором, включая торговые споры, отзыв послов и разногласия по вопросам безопасности и борьбы с наркоторговлей, поясняет Euronews. Отдельно стороны расходятся в оценке дела бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, которого Петро называет политическим заключенным.

«Он отнесся ко мне с презрением просто потому, что я потребовал освобождения политического заключенного Хорхе Гласа, гражданина Колумбии и бывшего вице-президента Эквадора. Хорхе Глас содержится в условиях крайней степени истощения, и я потребовал от Нобоа экстрадировать его в Колумбию», — написал Петро.