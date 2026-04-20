Любопытные новости приходят из Армении. Точнее, из армянской армии и министерства обороны. По сообщениям медиа-структур, тесно связанных с армейским начальством и МО, здесь будут изменены надбавки подразделениям специального назначения ВС, а также расчёт дополнительных выплат «военнослужащим, несущим боевое дежурство на новой линии соприкосновения, сформированной после боевых действий 2020 года».

Соответствующее постановление, как указывается, было принято на заседании правительства Армении. Как бы армейский спецназ Армении и сейчас получает премии на особых условиях, но параметры расчёта премий и их размеры отличаются. Теперь процесс расчёта будет упрощён. На дополнительные выплаты в 2026 году Минобороны будет выделено около 3,5 млрд драмов (9,2 млн долларов) бюджетных средств. Таким образом, Ереван намерен сделать службу в подразделениях специального назначения, специальных операций и разведки ВС более привлекательной.

Конечно, каждая страна вправе самостоятельно решать, сколько ей платить своим «людям в погонах». Но выбор: подразделения специального назначения, специальных операций и разведки — как минимум показателен и даёт изрядную пищу для размышлений. Конечно, это ещё не повод говорить о переходе Армении на «северокорейскую модель», где основной упор как раз и делается на спецназ, силы специальных операций и т. д. Возможно, кому-то покажется притянутой за уши и попытка перекинуть «мостик» к существующим в армянском обществе традициям политического террора и диверсионной войны. Но вот использование термина «новая линия соприкосновения, сформированная после боевых действий 2020 года» — это уже куда серьёзнее.

Напомним: до 2020 г. «линией соприкосновения» официально именовался тот рубеж, на котором после подписания соглашения о прекращении огня остановились армии Азербайджана и Армении. После 44-дневной Отечественной войны Азербайджан выбил оккупантов из долины реки Араз, освободил без боя большую часть Лачинского, Кельбаджарского и Агдамского районов. Возникла новая «линия соприкосновения», где уже были размещены российские миротворцы.

Но в сентябре 2023 года в результате антитеррористических рейдов Азербайджан восстановил свой государственный суверенитет на всей территории, и вторая «линия соприкосновения» перестала существовать. То есть в Ереване сегодня именуют «линией соприкосновения» государственную границу с Азербайджаном. Да, на многих участках эта граница ещё не делимитирована и не демаркирована, но это государственная граница. Использование в её отношении термина «линия соприкосновения» противоречит признанию территориальной целостности Азербайджана. Причём это делают не реваншисты в пылу внутриполитической полемики, а структуры, близкие к правительству Пашиняна.

Более того, одновременно в армянскую армию активно привлекают вышедших в запас офицеров. Напомним: в Ереване активно привлекали к сотрудничеству группировки типа «Еркрапа», состоявшие из участников первой карабахской войны, как раз накануне вооружённых провокаций и во время подготовки «новой войны за новые территории». И вот тут уже не получится не спросить: что происходит? В Ереване опять готовятся к реваншу? Причём делают это не только представители реваншистского лагеря на словах, но и министерство обороны Армении?

А теперь будем реалистами и посмотрим на ситуацию без розовых очков. Да, сегодня Пашинян выступает как убеждённый сторонник мирной повестки. Но к власти он приходил вовсе не под лозунгами мира. Напомним: Пашинян устраивал «инаугурацию» Араика Арутюняна и пьяные танцы в тогда ещё оккупированной Шуше, вопил в микрофон «Арцах — это Армения, и точка!», привлекал в свою команду приверженцев планов обстреливать ракетами азербайджанские города, а его министр обороны прямо обещал «новую войну за новые территории» вместе с созданием «штурмовых подразделений», которые будут вести диверсионную войну в тылу противника.

Потом, проиграв две войны, превратился в сторонника мира. Теперь столь громких заявлений в Ереване как бы не звучит, по крайней мере с официальной трибуны, но вот на действия министерства обороны Армении лучше всё-таки смотреть без розовых очков.

Другой вопрос в том, что если в Ереване попытаются перевести планы реванша в практическую плоскость, то армянской армии очень даже понадобится полученный осенью 2020 г. опыт бегства. Азербайджан — сторонник мира, но мы готовы к любому развитию событий. И на провокации, тем более вооружённые, ответим.