Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН, ESCAP) обсудил вопросы экономического сотрудничества с министром сельского развития, социального обеспечения и расширения прав и возможностей общин Шри-Ланки Упали Паннилаге.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

Согласно информации, министры высоко оценили развитие отношений, основанных на взаимном уважении и общих ценностях, и обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях.

Кроме того, Паннилаге выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном во время последних стихийных бедствий в Шри-Ланке.

Особое внимание на встрече было уделено укреплению экономических связей и увеличению товарооборота. Отмечено, что туризм может стать одним из ключевых направлений расширения взаимодействия.

Также обсуждались возможности предоставления стипендий для граждан Шри-Ланки.

Стороны подчеркнули, что активизация консультаций на уровне глав внешнеполитических ведомств, а также координация на многосторонних площадках придадут дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.