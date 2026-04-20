Учительница Шахла Камилова, в которую стрелял ученик в лицее «Идрак», простила его — стороны достигли примирения, соответствующий документ уже передан следствию.

Экспертиза показала, что у подростка есть психические отклонения, однако он осознавал свои действия и мог ими управлять. Это не освобождает его от ответственности, но может быть учтено как смягчающее обстоятельство, отмечает портал «Гафгазинфо».

После утверждения обвинительного акта дело направят в суд.

Инцидент произошёл в феврале в Баку: 10-классник выстрелил в 29-летнюю учительницу математики из охотничьего ружья отца. Ему вменяется покушение на убийство, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.