Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в настоящее время в столице, а также в отдельных районах республики наблюдаются дожди и временами усиливающийся ветер.

Отмечается, что в дождливую и моросящую погоду дорожное покрытие становится скользким, ухудшается видимость и возникают другие опасные условия. В связи с этим водителям рекомендуется снизить скорость до минимума, соблюдать достаточную дистанцию и следить за техническим состоянием транспортных средств.

С учётом сложностей передвижения в дождливую погоду пешеходам также следует быть более ответственными и избегать нарушений, создающих угрозу их жизни и здоровью.

Главное управление дорожной полиции вновь обращается к участникам движения с просьбой быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.