Агентство по пищевой безопасности Азербайджана провело мониторинги в школах и выявило многочисленные нарушения.

В течение марта текущего года проверки были проведены в 390 школах. В 263 из них выявлены серьёзные санитарные нарушения (неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние, несоблюдение температурного режима при хранении продуктов, отсутствие обязательных медицинских осмотров у сотрудников и несоблюдение ими правил личной гигиены, отсутствие уборки и дезинфекции в пищеблоках и др.).

Кроме того, в 23 школах обнаружены продукты с истёкшим сроком годности, а в 5 школах — товары, запрещённые к продаже в буфетах.

Продукты с истёкшим сроком годности и запрещённые к продаже были немедленно изъяты из реализации. В отношении ответственных лиц приняты административные меры, выданы обязательные предписания для устранения нарушений. Также для усиления контроля соответствующие письма направлены в Министерство науки и образования и региональные управления образования.

Отметим, что согласно решению Кабинета министров №171 утверждён список продуктов, запрещённых к использованию при организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях. Законодательством запрещена продажа детям продуктов с истёкшим сроком годности и товаров, не допускаемых к реализации в таких учреждениях. Санитарно-техническое и гигиеническое состояние школьных пищеблоков, а также минимальные показатели качества и безопасности продуктов должны соответствовать установленным требованиям.