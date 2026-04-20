Страховой портфель компании AtaSığorta передан компании Atəşgah Sığorta.

По информации АПА, все страховые договоры, заключённые между AtaSığorta и гражданами, с 10 апреля переданы в Atəşgah Sığorta. Это означает, что граждане, ранее застраховавшие имущество или ответственность в AtaSığorta, в случае наступления страхового случая или при необходимости обращения должны теперь обращаться в компанию Atəşgah Sığorta.

Отмечается, что данный процесс регулируется статьёй 72 закона «О страховой деятельности».

Передача страхового портфеля другой компании фактически означает, что в ближайшее время лицензия AtaSığorta может быть аннулирована.