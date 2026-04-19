Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты готовы досматривать и разворачивать иранские нефтяные танкеры для борьбы с обходом санкций, включая суда, следующие в Китай. Это заявление прозвучало в эфире программы This Week на телеканале ABC News.

Как сообщил Уолтц, для достижения соглашения с Ираном президент США Дональд Трамп готов «действительно заходить на борт и разворачивать иранские корабли даже на Дальнем Востоке, вплоть до Тихого океана». Дипломат подчеркнул, что наряду с военными мерами американская сторона также ввела дополнительные экономические ограничения.

«Пресс-секретарь Бессент, наш министр финансов, объявил операцию «Экономическая ярость», где мы принимаем дополнительные экономические меры для продолжения кампании максимального давления на иранский режим», — рассказал Уолтц в интервью.