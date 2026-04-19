Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина готова уже в ближайшее время возобновить транзит российской нефти.

По его словам, соответствующая информация была получена через структуры Европейский союз в Брюсселе.

«Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия снимет блокаду кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти- нет денег.

После возобновления поставок нефти мы больше не будем препятствовать одобрению кредита. Выдача кредита не накладывает на Венгрию финансового бремени или обязательств», — заявил Орбан.