Заседание по Ирану в Ситуационной комнате Белого дома завершилось, но президент США Дональд Трамп пока не принял решения по какому-либо новому соглашению с Тегераном. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Встреча президента Трампа в Ситуационной комнате длилась около двух часов, но президент так и не принял решения по поводу новой сделки с Ираном», — говорится в материале.

По словам чиновника, американская администрация считает, что близка к заключению соглашения, но некоторые вопросы всё ещё обсуждаются.