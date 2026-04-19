Международная тюркская академия реализует научный проект по написанию общей академической истории тюркских народов.

Как заявил президент Академии Шахин Мустафаев на полях Анталийского дипломатического форума, проект по созданию общей тюркской истории является одним из наиболее масштабных и значимых направлений работы организации.

По его словам, идея системного изучения и научного осмысления общей истории тюркских народов впервые была поднята ещё в рамках первого Тюркологического конгресса. Сегодня эта работа получила практическое развитие.

Мустафаев отметил, что параллельно ведётся большая работа по формированию единой терминологической базы тюркских языков. Уже подготовлены и изданы терминологические словари по различным отраслям знаний, охватывающие девять тюркских языков, а также английский и русский языки. Эти материалы, по его словам, станут важной основой для развития общей научной и культурной терминологии тюркского мира.

Отдельно он подчеркнул, что также подготовлен масштабный трёхтомный каталог археологических и архитектурных памятников тюркского мира.

Таким образом, инициатива по созданию общей истории рассматривается как часть более широкой научной программы, направленной на укрепление культурных и интеллектуальных связей между тюркскими странами.