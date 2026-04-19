Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня прибыл в Гюмри вместе с Анной Акопян, сообщают армянские СМИ.

Напомним, что ранее они объявили о том, что расстались.

Пашинян принял участие в автопробеге Ереван-Гюмри, приуроченное к открытию участка Аштарак-Гюмри автомагистрали Север-Юг.

Ранее он пригласил к участию всех желающих, имеющих персональные автомобили. Отмечалось, что использование служебных машин запрещено. Исключение составляют автомобили, обслуживающие лиц, находящихся под государственной охраной.

