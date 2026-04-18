Певец и предприниматель Эмин Агаларов выделил $120 тыс. на помощь жителям Дагестана, пострадавшим от разрушительных паводков. Первый транш в размере $90 тыс. был перечислен Российский красный крест 17 апреля.

О своем решении Агаларов объявил на заседании Азербайджано-Российского делового совета.

Средства сформированы из полного гонорара за четыре концерта, которые артист дал с 13 по 16 апреля в Иркутске, Красноярске, Новосибирске и Томске. К выручке от выступлений добавлены личные деньги Агаларова.

Вся сумма будет перечислена в Российский Красный Крест для адресной помощи пострадавшим.