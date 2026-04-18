В Баку задержан мужчина, подозреваемый в серии краж в Хазарском районе, сообщает пресс-служба Министерство внутренних дел Азербайджана.

По данным ведомства, на территории района были зафиксированы несколько эпизодов краж из частных домов и производственных объектов. Неизвестный проник в 5 жилых домов и 2 цеха, откуда похитил денежные средства, бытовую технику, электроинструменты и отопительное оборудование.

Общий ущерб, нанесённый потерпевшим, оценивается почти в 20 тысяч манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 1-го отдела полиции Хазарского РУП установили личность подозреваемого и задержали 40-летнего Ш. Абдуллаева. По данным следствия, часть похищенного имущества он успел продать.

Расследование продолжается.