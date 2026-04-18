Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар на полях Анталийского дипломатического форума провели встречу на ногах.
Об этом сообщил МИД Пакистана на своей странице в соцсети Х.
В ведомстве отметили, что министры обсудили региональную ситуацию и пути дальнейшего укрепления отношений между Пакистаном и Азербайджаном.
«Обе стороны договорились поддерживать тесный контакт», — подчеркнули в министертсве.
On the sidelines of the #AntalyaDiplomacyForum, DPM/FM Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 met with Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov @Bayramov_Jeyhun.
They held a productive discussion on regional developments and explored ways to further strengthen the close…
— Ministry of Foreign Affairs — Pakistan (@ForeignOfficePk) April 18, 2026