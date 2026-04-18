19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 10-13, днем 19-24 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 755 до 751 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются осадки. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, град, в горных районах — мокрый снег. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 8-11, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 13-18 градусов тепла.