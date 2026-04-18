Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с ситуацией на дорогах в неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили в ГУГДП.

Сообщается, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в выходные дни в столице и отдельных районах республики ожидается ветреная, дождливая погода.

Неблагоприятная погода требует от водителей быть более внимательными с точки зрения безопасности дорожного движения.

«Учитывая, что ожидаемые ночью и утром туман и морось значительно ограничат видимость, а также важность профилактических мер против возможных последствий ветра, водители, особенно физические и юридические лица, занимающиеся грузоперевозками, должны принять необходимые меры предосторожности и безоговорочно соблюдать правила безопасности», — подчеркивается в обращении.

Главное управление Государственной дорожной полиции, вновь обратив внимание на ожидаемое увеличение интенсивности движения на автомобильных дорогах республиканского значения, особенно в выходные дни, рекомендовало водителям, направляющимся в регионы, быть более ответственными в дождливую погоду, не превышать скоростной режим, убедиться в технической исправности своих автомобилей и по возможности отправляться в путь в светлое время суток.