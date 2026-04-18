Согласно Государственной программе на 2025–2030 годы по улучшению транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях, Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планирует до 2030 года приобрести 20 поездов. Об этом сообщили в АЖД.

Отмечено, что проводятся встречи с рядом иностранных компаний по вопросу приобретения новых поездов, ведутся анализ и обсуждения.

Новые поезда будут курсировать на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, включая новые линии, которые будут введены в эксплуатацию по кольцу в соответствии с Государственной программой.