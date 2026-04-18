Вышеназванные сюжеты, а также сколько еще мигрантов выдворят из России; у кого в ЦА падает добыча нефти и газа; кто «перехватывает» бизнес в РК; кому охота контролировать границы Узбекистана; какая из стран Центральной Азии попала в Книгу рекордов Гиннеса; иное – в нашем обзоре.

По результатам мартовских рейдов Россия выдворит из страны около шести тысяч мигрантов, передает информагентство «Фергана» со ссылкой на сведения, опубликованные в Telegram-канале официальным представителем МВД РФ Ириной Волк. Кроме того, в результате проведенных проверок российские следователи возбудили почти тысячу уголовных дел. В ходе рейдов установлены 138 человек, находящихся в розыске. Еще в отношении 7,7 тыс. иностранных граждан принято решение о закрытии им въезда в РФ.

Рейды по борьбе с незаконной миграцией проводились по всей стране, в них участвовали представители МВД (60 тыс. полицейских) и Федеральной службы безопасности при силовой поддержке Росгвардии; задействованы беспилотные летательные аппараты и другие технические средства.

Особое внимание уделялось проверке объектов транспортной инфраструктуры. Рейды также затронули рынки, складские помещения, промышленные зоны и места проживания иностранцев. Всего сотрудники вышеуказанных ведомств проверили более 130 тыс. объектов.

Отметим, что, по данным МВД, в 2025 году из России выдворили 72 тыс. иностранных граждан. Эта цифра может возрасти, поскольку депутаты Госдумы намерены почти вдвое расширить перечень оснований для депортации мигрантов из страны — с 22 до 43 статей.

Казахстан вошел в топ-30 стран мира с самыми высокими показателями уровня занятости населения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на отчет Международной организации труда ООН. Так, уровень занятости населения страны достиг отметки в 67%, что вывело ее в глобальном рейтинге на 29-е место из 187 возможных.

По данным той же организации, РК по этому показателю является не только лидером в ЦА и на пространстве СНГ, но и значительно опережает Прибалтийские страны, а также Нидерланды, Швейцарию, Францию, США, Финляндию, Норвегию, Швецию, Данию, Японию и даже Китай.

Коэффициент занятости отражает не только количественное положение, но и обширность предложений на внутреннем рынке труда, условия для развития собственного бизнеса, количество тех, кто живет исключительно за счет государственный пособий.

Второе место в СНГ и 67-е место в мире по уровню занятости населения занимает Беларусь. Там доля работающего и получающего прибыль за свою деятельность населения составила 61%. На третьем месте среди стран СНГ – Россия (73-е место в мире с коэффициентом занятости в 60%).

Что касается государств Центральной Азии: Кыргызстан — 111-е место в мире, Узбекистан — 114-е, Таджикистан — 175-е место в мире.

Первое место в глобальном рейтинге занимает Катар – здесь количество постоянно работающих граждан составляет 87%. Последние позиции в рейтинге занимают Сомали (27%), Джибути (24%) и Сан-Томе и Принсипи (21%).

Казахстан обошел все республики Центральной Азии и в британском глобальном рейтинге паспортов Henley Passport Index 2026, заняв в нем 57-е место в мире. За два с половиной года он поднялся на 13 позиций, что стало одним из самых заметных показателей темпов роста последних лет не только в ЦА, но и в мире.

Поясняется, что рост в индексе Henley – это не только про туризм. Сила паспорта напрямую влияет на возможности предпринимателей открывать счета за рубежом, вести переговоры с международными партнерами и оперативно выезжать на инвестиционные конференции и встречи. Каждая новая позиция в рейтинге – это снижение транзакционных издержек для бизнеса и расширение горизонтов для частных инвесторов.

Согласно данным специалистов вышеуказанной компании, обладатели казахстанского паспорта могут посещать 78 стран без визы или по упрощенной процедуре, что позволило РК занять лидирующие позиции по этому показателю и на пространстве СНГ. Лидером по индексу силы национального паспорта на пространстве Содружества является Россия – она занимает 44-е место, а ее граждане могут свободно посещать 113 государств. Вторая позиция в ареале СНГ отошла Казахстану, третья — Беларуси (77 безвизовых направлений, 58-е место в общем зачете).

Кыргызстан и Узбекистан (59 безвизовых направлений) делят между собой 74-е место. Последнюю позицию в рейтинге по силе национального паспорта на пространстве СНГ занимает Таджикистан (53 безвизовых направления, 80-е место в общем зачете).

Первые три строчки глобального рейтинга по индексу силы национальных паспортов занимают Сингапур (192 безвизовых направления), Япония и Южная Корея (188 безвизовых направлений).

Любопытно, отмечает издание, что «классические тяжеловесы сдают позиции: США опустились на 10-е место (179 стран), а Великобритания – на 7-е (183 страны), показав одни из самых заметных снижений за два десятилетия. На этом фоне восходящий тренд Казахстана выглядит особенно показательно».

Казахстан

Добыча нефти и газа в РК с начала года сократилась почти на 20%, передает Kazinform со ссылкой на министра энергетики республики Ерлана Аккенженова. По его словам, в первом квартале текущего года объем добычи нефти и газового конденсата составил 19,7 млн тонн или 80,2% к аналогичному периоду прошлого года. В настоящее время проводятся переговоры с крупными недропользователями по мерам увеличения добычи нефти.

Экспорт последней за три месяца составил 15,3 млн тонн или 78,5% к аналогичному периоду 2025 года. Прогноз на 2026 год — 76 млн. тонн. За отчетный период добыто 13,6 млрд м3 газа или 84,9% к аналогичному периоду прошлого года. Прогноз на 2026 год — 62,7 млрд м3.

Как сообщил министр, в настоящее время ведомством совместно с фондом «Самрук-Казына» реализуется план освоения новых перспективных месторождений углеводородов страны до 2035 года, согласно которому до конца текущего года планируется завершение строительства ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд м3. «Снижение показателей нефтегазовой отрасли связано с ситуацией на КТК и Тенгизе», — пояснил Аккенженов.

С 8 мая 2026 года в Казахстане официально взлетят цены на ввезенные автомобили – и в первую очередь из России и Беларуси. Это связано с изменением правил расчета утилизационного сбора, сообщает издание kolesa.kz. По его данным, утилизационный сбор на популярные модели Lada может возрасти в десятки раз, достигая в отдельных случаях почти 38,8-кратного увеличения. В финансовом выражение это составит около 29,4 млн тенге за машину, приблизив ее итоговую стоимость в Казахстане к сумме, вшестеро превышающей цену на внутреннем рынке страны-производителя.

«Рынок отреагирует на нововведения следующим образом: ожидается рост цен на новые автомобили из России и Беларуси, возможное сокращение ассортимента ввозимых моделей со стороны дилеров и переориентация части спроса на автомобили из стран с иными ставками сборов. Для покупателей это означает существенное сокращение доступного предложения в низком ценовом сегменте», — резюмирует издание.

Китай и Узбекистан перехватывают бизнес в Казахстане, а доля России сокращается, информирует Zakon.kz. По его данным, число иностранных компаний в Казахстане за год выросло более чем на 4,6 тыс., но этот рост фактически обеспечили две страны — КНР и РУз. При этом крупнейший игрок – Россия – сокращает свое присутствие.

По состоянию на апрель 2026 года в Казахстане действуют 49 587 юридических лиц с иностранной формой собственности – это на 4 683 больше, чем год назад. Рост составил 10,4%. Параллельно увеличилось и общее число зарегистрированных компаний – с 60 334 до 65 952.

Количество действующих компаний с китайским участием возросло с 4 000 до 7 044. Это плюс 3 044 компании, или 76,1%. Узбекистан показал сопоставимую динамику: рост с 4 892 до 7 802, то есть плюс 2 910 компаний, или 59,5%. В сумме эти две страны дали прирост в 5 954 компании при общем увеличении на 4 683.

Россия, тем не менее, сохраняет крупнейшее присутствие в Казахстане – в настоящее время в нем 17 210 компаний против 18 366 годом ранее. Снижение составило 6,3%. Оно, однако, наблюдается не только по России. Турция сократила число действующих компаний с 3 439 до 3 279 (-160); Украина — с 970 до 906 (-64), Беларусь — с 758 до 729 (-29). Германия показала небольшой рост – с 727 до 759 компаний, однако масштаб этого увеличения не влияет на общую картину.

Рынок постепенно переориентируется: усиливаются позиции Китая и стран Центральной Азии, тогда как прежние крупные участники теряют долю.

Казахстан ужесточает правила получения ВНЖ, для этого потребуется довольно высокое знание государственного языка страны – на уровне В2 (свободное общение, понимание сложности текстов), сообщает DW со ссылкой на одного из правительственных чиновников РК. Официальных подтверждений об изменении правил получения ВНЖ пока нигде не появлялось, и в миграционной службе Алматы в беседе с DW комментировать ситуацию отказались, отметив, что в настоящий момент в Астане «идут консультации».

Из бесед с рядом правительственных чиновников, пишет немецкое издание, выяснилось, что в миграционной политике Казахстана действительно произошли серьезные изменения. За выдачу иностранцам вида на жительство теперь отвечает министерство труда и социальной защиты. Оно ввело так называемый «цифровой скоринг» — автоматизированную систему оценки платежеспособности и благонадежности, которая проверяет всех без исключения иностранных граждан, желающих постоянно проживать в Казахстане. В его рамках каждый иммигрант в первую очередь обязан сдать тест на знание казахского языка.

Сообщается и о ряде других новшеств. В частности, заявку на ВНЖ теперь можно подавать в один из семи регионов, приоритет которых определяет правительство страны. Речь идет о некоторых районах Акмолинской области, области Абай, а также Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и Улытау. Подчеркивается, что «Города с населением более 1 млн человек — Алматы, Астана и Шымкент — к приоритетным регионам не относятся, а потому фактически закрываются для соискателей вида на жительство в Казахстане. Важным является и прохождение специального собеседования претендентов на ВНЖ в местных исполнительных органах».

Ожидается, что в ближайшие дни все подробности обновленных правил получения ВНЖ будут обнародованы на официальных ресурсах казахстанского правительства и в СМИ.

Новые правила коснутся всех без исключения иностранцев — не только россиян или украинцев, но и граждан соседних стран Центральной Азии, а также Китая, которых в последнее время в казахстанских городах стало заметно больше.

Узбекистан

США под видом заботы о безопасности границ берут под свой контроль рубежи Узбекистана, информирует Eurasia Today. В Таможенном комитете страны состоялась официальная встреча с делегацией во главе с послом США в Узбекистане Дж. Хеником. В ходе встречи обсуждалась реализация грантового проекта «Безопасность зеленых границ» с министерством энергетики США, а также планы по установке американских радиационных портальных мониторов (RPM) на таможенных постах Гишткорпик, Навои и Фергана. Также состоялась рабочая встреча с представителями Управления по выявлению и предотвращению ядерной контрабанды министерства энергетики США.

Стороны договорились об установке и тестировании RPM на указанных постах, проведении учебных курсов для узбекских таможенников, оказании технической помощи в рамках проекта, а также о предварительных исследовательских миссиях по установке оборудования на посту Даут-Ота и в Международном аэропорту Ташкента. Кроме того, с 16 по 20 апреля представители министерства энергетики США посетят шесть пограничных таможенных постов для проведения оценочных миссий.

«За всеми этими красивыми словами о «грантах», «технической помощи» и «борьбе с контрабандой» скрывается четкое намерение США взять под свой контроль ключевые участки узбекской границы. Сегодня они ставят свои мониторы и проводят инспекции, завтра будут знать все, что происходит на рубежах страны», — пишет издание.

В Москве состоялась встреча премьер-министров Узбекистана и России — Абдуллы Арипова и Михаила Мишустина. Акцент на ней был сделан на координации крупных инфраструктурных и индустриальных проектов, включая развитие кооперации в машиностроении, нефтегазовом секторе и атомной энергетике — в том числе обсуждаются перспективы реализации проектов в сфере мирного атома с участием российских технологий.

Отмечалось, что за последние пять лет Россия закрепила за собой статус одного из ключевых экономических партнеров Узбекистана: товарооборот между странами удвоился и превысил 13 млрд в валюте США. Как сообщает ТАСС, стороны заявили об «амбициозной цели» довести взаимную торговлю до 30 млрд долларов к 2030 году.

Параллельно усиливается инвестиционное взаимодействие между странами: сегодня в Узбекистане функционирует более 3,2 тыс. предприятий с участием российского капитала, а общий портфель совместных проектов оценивается примерно в 44 млрд долларов. Они охватывают широкий спектр отраслей — от энергетики и металлургии до логистики и цифровых решений. Важным направлением остается развитие транспортных коридоров, включая маршруты, связывающие Центральную Азию с рынками России, Южной Азии и Ближнего Востока.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с начала года уже в шестой раз созвал совещание, на котором обсуждались проблемы нефтегазовой отрасли страны: добыча газа в ней снижается. Если в 2021 году производство составило 53,8 млрд кубометров, то по итогам 2025 года — 42,3 млрд, что на 21,3% меньше (-11,5 млрд).

По данным «Газета» (Узбекистан), в феврале этого года добыча газа сократилась с 3,4 млрд до 3,2 млрд кубометров. Однако при сопоставлении с данными за прошлый год в феврале объем производства фактически снизился с 3,5 млрд до 3,2 млрд кубометров. Спад виден в среднесуточных показателях: если в феврале прошлого года добывалось 125 млн кубометров в день, то в этом году показатель снизился до 114 млн (в январе он составлял 119 млн кубометров).

Россия увеличит объемы поставок нефти и газа в РУз. Как передает «Воскресный экспресс 24», об этом по итогам переговоров премьеров Узбекистана и РФ сообщил Михаил Мишустин. Детали будущих экспортных поставок углеводородов пока не раскрываются. Известно, однако, что сотрудничество между двумя странами не ограничится только торговыми сделками: Россия примет активное участие в масштабной модернизации энергетической инфраструктуры Узбекистана, включая бурение новых скважин, комплексное обновление газотранспортной системы и технологическую реконструкцию действующих перерабатывающих объектов.

В конце апреля в Узбекистане представят новый седан Kia производства ADM Jizzakh — завершается запуск производственной линии в соответствии с технологическими стандартами Kia, включающей полный цикл — от подготовки компонентов до финальной проверки качества.

Новый седан ориентирован на широкий круг водителей и сочетает продуманный дизайн, комфортный салон и современные цифровые решения для повседневного использования.

По словам генерального директора группы компаний ADM Данияра Давлетиярова, «Мы изначально строили производство с ориентацией на международные стандарты. Сегодня мы расширяем географию поставок: комплектующие для новой модели будут поступать не только из Кореи, но и из Мексики и других стран. Это важный шаг в интеграции ADM в глобальные производственные процессы».

Центр исламской цивилизации в Узбекистане (о его создании ранее писал Minval) официально признан крупнейшим музеем исламской цивилизации в мире и внесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает ИА «Фергана». Как отметил директор Центра Фирдавс Абдухаликов, награда является подтверждением значимости инициативы президента Шавкат Мирзиеева. Он подчеркнул, что созданные условия позволяют реализовывать крупные научные и просветительские проекты, направленные на сохранение культурного наследия и популяризацию ценностей ислама как религии мира, добра и толерантности.

Центр расположен в Ташкент рядом с комплексом Хаст-Имам. Здание выполнено в стиле средневековой архитектуры: оно включает четыре портала высотой по 34 метра и центральный купол высотой 65 метров. В комплексе — зал Корана, конференц-зал на 460 мест и музей с экспозицией, охватывающей историю региона от доисламского периода до современности. Центр станет международной площадкой для изучения и осмысления наследия; сотрудничества с научными и образовательными учреждениями по всему миру.

Кыргызстан

В текущем году в республике сдадут в эксплуатацию 13 новых малых ГЭС суммарной мощностью свыше 81 МВт, информирует Минэнерго КР. Это позволит частично компенсировать дефицит электроэнергии, особенно в зимний период.

«Гидрогеография» охватывает практически все регионы страны: от Чуйской и Иссык-Кульской областей до Нарына, Баткена и Ошской области.

По данным ведомства, динамика электроэнергетического сектора показывает устойчивый рост: в период с 2021 по 2025 год в Кыргызстане в эксплуатацию было введено 27 малых гидроэлектростанций общей мощностью почти 110 МВт, с ежегодной выработкой около 427 млн кВт⋅ч. Особую роль малые ГЭС играют в обеспечении регионов с ограниченным доступом к централизованным сетям. Кроме того, развитие малой гидроэнергетики способствует привлечению частных инвестиций, включая участие международных финансовых институтов и частных компаний, заинтересованных в развитии «зеленой» энергетики.

На период 2026–2030 годов запланировано строительство еще 48 малых ГЭС общей мощностью более 420 МВт, что позволит Кыргызстану не только удовлетворить его внутренние потребности, но и экспортировать электроэнергию в соседние государства ЦА и Южной Азии.

В Бишкеке опровергли распространившуюся информацию, в соответствии с которой села республики с «русскими названиями» будут переименовывать. «Вопрос о переименовании населенных пунктов с русскоязычными названиями в Кыргызстане на повестке дня не стоит», — заявил пресс-секретарь президента страны Аскат Алагозов. Он пояснил, что обсуждалась возможность запрета на присвоение селам имен людей.

СМИ, сказал пресс-секретарь, неверно интерпретировали высказывание президента Садыра Жапарова — на встрече с жителями Алайского района Ошской области один из участников предложил назвать населенный пункт в честь исторической личности региона. На что президент ответил, что на государственном уровне обсуждается предложение ввести мораторий на присвоение поселениям имен конкретных лиц.

Таджикистан

Профильное агентство по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности при Национальной академии наук Таджикистана и Белорусский национальный технический университет подписали соглашение о создании совместной лаборатории в ядерной сфере, информирует «Sputnik Таджикистан». Новый центр станет площадкой для развития как фундаментальной, так и прикладной науки в области радиационного контроля и ядерной безопасности.

Исследования охватят оценку рисков техногенных аварий, включая безопасность хвостохранилищ и промышленных отходов, а также разработку технологий переработки радиоактивных и редкоземельных материалов. Лаборатория будет функционировать на двух площадках — в Душанбе и Минске, что позволит объединить научный потенциал Таджикистана и Беларуси.

Помимо исследований, речь идет о разработке нормативной базы, технических стандартов и образовательных программ в области радиационной и ядерной безопасности. Эксперты отмечают, что подобные проекты приобретают особое значение на фоне роста интереса к мирному атому и увеличения числа промышленных объектов, связанных с радиационными рисками.

Для Центральной Азии, где остается актуальной проблема урановых хвостохранилищ советского периода, создание таких лабораторий может стать важным шагом к повышению экологической безопасности и снижению долгосрочных угроз для населения.