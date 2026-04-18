Сегодня очередная годовщина Башлыбельской трагедии, когда армянскими боевиками было совершено массовое убийство мирных жителей в Кяльбаджарском районе Азербайджана.

Cо дня резни, учиненной армянами против азербайджанцев во время оккупации Кяльбаджара, минуло 33 года.

После оккупации Кяльбаджара армянами в начале апреля 1993 года 73 жителя села Башлыбель с населением около 2 тысяч человек не смогли вовремя покинуть свои дома и оказались в осаде. При попытке выбраться из осады 2 апреля армяне убили девять человек, а пятерых взяли в заложники. Оставшиеся 62 человека отступили в горы и укрылись в пещерах.

Сбежавшим удалось скрываться всего 18 дней. 18 апреля военнослужащие Армении напали на них, выяснив их местонахождение. Той ночью 14 человек были взяты в заложники и 18 убиты в результате нападения армян на мирных жителей в пещере «Портда», расположенной прямо над деревней. Остальные 30 человек продолжали скрываться, сменив укрытие и перебравшись в другие пещеры. Спустя 113 дней, 17 июля, они покинули убежище и смогли выбраться по тайным горным тропам, передвигаясь только по ночам.

Кяльбаджарский район был освобожден от оккупации 25 ноября 2020 года в результате 44-дневной Отечественной войны.