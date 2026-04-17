За несколько минут до вступления в силу перемирия между Израилем и Ливаном израильская армия провела операцию на юге Ливана, заняв новые позиции, пишут израильские СМИ.

По их данным, израильские спецподразделения высадились на стратегической высоте в районе хребта Кристофани и заняли новые позиции. Операция была утверждена начальником Генштаба и проведена под руководством командования ВВС и Северного командования.

В ЦАХАЛ заявили, что действия носили точечный характер и были направлены на укрепление позиций перед началом перемирия. Отмечается, что район операции имеет важное стратегическое значение, обеспечивая контроль над значительной частью юга Ливана.