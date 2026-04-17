В Германии выявили группу нелегальных трудовых мигрантов, среди которых есть граждане Азербайджана. Как сообщает немецкое издание SAARTEXT, таможенные органы обнаружили 14 человек, незаконно работавших на строительной площадке в городе Пирмазенс.

По данным издания, у мужчин отсутствовало разрешение на проживание, в связи с чем их трудоустройство в Германии также считалось незаконным. Отмечается, что среди задержанных есть граждане Азербайджана, а также выходцы из Грузии, Туркменистана и Албании.

Во время проверки часть рабочих попыталась скрыться, однако была задержана сотрудниками таможни. В отношении всех выявленных лиц возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном пребывании на территории страны.