Телеканал Space продолжает работу в штатном режиме, эфир осуществляется стабильно по плану.

Об этом сообщил исполнительный директор канала Нариман Абдулалиев, передает АПА.

По его словам, внутри телеканала проводится оптимизация структуры и управления, направленная на повышение эффективности и устойчивости работы. Также ведётся системная работа по финансовым вопросам, предусматривающая поэтапное урегулирование обязательств.

Кадровые изменения, как отметил Абдулалиев, являются внутренними управленческими решениями, и дополнительные комментарии по этому поводу не даются.

Он также подчеркнул, что часть информации, распространяемой в СМИ, не отражает реальную ситуацию: деятельность канала находится под контролем, все процессы идут по плану.