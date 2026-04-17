38-летний Инглаб Бабаев, находившийся в международном розыске по линии Интерпола по делу о контрабанде золота и разыскиваемый в 196 странах по «красному уведомлению», задержан в Стамбуле после длительного преследования со стороны полиции.

Как сообщают турецкие СМИ, сотрудники управления полиции Стамбула по борьбе с контрабандой провели операцию в рамках расследования преступлений, связанных с контрабандой драгоценных металлов.

Бабаев, обвиняемый в организации контрабанды ювелирных изделий, длительное время находился в бегах. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола и в отношении него ранее выдавался ордер на арест.

В 2024 году в аэропорту Стамбула в ходе проверки у двух сотрудников службы безопасности были обнаружены 32 золотых слитка общим весом 16 кг, спрятанные на их телах. Золото, предположительно доставленное из Дубая, стало частью расследования, в рамках которого были задержаны семь человек, однако предполагаемый организатор — Инглаб Бабаев — сумел скрыться.

Позже выяснилось, что он являлся организатором данной контрабандной схемы. По данным следствия, Бабаев некоторое время назад перевез свою семью в Стамбул, после чего правоохранительные органы установили за ним наблюдение.

Он был найден в одном из жилых домов района Эйюпсултан и задержан в ходе операции спецподразделений полиции.

После проведения процессуальных действий задержанный был доставлен в суд, где в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста, после чего он был направлен в следственный изолятор.