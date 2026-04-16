Россия предложила Азербайджану присоединиться к Международной организации по русскому языку.

С таким предложением выступил вице-премьер России Алексей Оверчук на 24-м заседании Азербайджано-российской межправительственной комиссии в Зангилане, передает Report.

По его словам, с 1 апреля в Сочи начал работу секретариат данной организации. «Мы приглашаем Азербайджан присоединиться к этой международной структуре и считаем, что это будет способствовать расширению сотрудничества в гуманитарной сфере», — отметил он.