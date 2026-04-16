По рекомендации Всемирной организации здравоохранения в период с 19 по 25 апреля 2026 года в городах и районах республики будет проведена «Неделя иммунизации».

В связи с этим министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, в городах и районах республики предусмотрено вовлечение в вакцинацию детей, по тем или иным причинам не прошедших прививки, в рамках «Недели иммунизации», проведение мониторингов в районах с особенно низким уровнем охвата вакцинацией, оказание методической помощи медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию детей, а также организация просветительской работы среди населения.

В ходе «Недели иммунизации» в ряде районов планируется проведение серии мероприятий. Также в медицинских учреждениях республики подготовлены плакаты и памятки для распространения среди населения на различные темы.

Отмечается, что с 2006 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно в Европейском регионе проводится «Неделя иммунизации», к которой присоединяется и Министерство здравоохранения Азербайджана.