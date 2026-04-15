В Ясамальском районе Баку на улице Видади произошёл пожар в жилом доме.
Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила на горячую линию «112».
На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря быстрому вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние дома и в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание на втором этаже двухэтажного жилого дома, построенного из деревянных конструкций, площадью 60 кв. м на каждом этаже.
В результате пожара сгорели горючие конструкции второго этажа здания.
Первый этаж дома и прилегающие строения были защищены от огня.
15:51 В Ясамальском районе Баку произошёл пожар в частном жилом доме.
