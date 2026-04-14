Агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) продолжает реализацию проектов по строительству новых канализационных коллекторов и очистных сооружений в Баку и Абшеронском районе.

Как сообщили в агентстве, один из проектов реализуется в бассейне Пиршаги.

Отмечается, что проект осуществляется в рамках Государственной программы на 2026–2035 годы по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в Баку и на Абшеронском полуострове, утверждённой Президентом Азербайджана.

Строительство коллектора общей протяжённостью 33 км и новой насосной станции позволит улучшить управление сточными водами в посёлках Бильгях, Нардаран, Пиршаги, Новханы, Горадиль, Фатмаи, Сарай, Забрат, Балаханы, Мехаммеди и Кюрдаханы. Также проект поможет предотвратить подтопления, а также восстановить экологический баланс в озёрах Кюрдаханы и Забрат и в прибрежной зоне.

В настоящее время завершено строительство 9,8 км напорной линии сточных вод и 3,9 км гофрированных труб. Работы по прокладке труб различного диаметра и микротоннелей продолжаются.

В рамках проекта по строительству подводящих канализационных коллекторов в бассейне Пиршаги уже завершено строительство 6 из 31 шахты. Работы на остальных объектах, а также на канализационной насосной станции, продолжаются.

Отмечается, что подобные проекты, в том числе с применением микротоннельных технологий, отличаются современностью и устойчивостью, позволяют охватить большие территории и способствуют повышению уровня комфорта населения.