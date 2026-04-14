Выборы в Венгрии продолжают оставаться одним из самых комментируемых событий. В первые часы после голосования либеральную тусовку охватила самая настоящая эйфория: Виктор Орбан, главный «смутьян» в ЕС и друг Кремля, потерпел поражение, в Венгрии торжествовала демократия (?!), и т.д.

Намеренно вынесем за скобки разговоры о «торжестве демократии». Виктор Орбан в течение 16 лет находился у власти по результатам вполне демократичных выборов и теперь, проиграв выборы, не пытался каким-либо образом у власти удержаться. Просто первая же программная речь нового лидера — Петера Мадьяра —, скажем так, заставила задуматься, так ли уж сильно изменится политика Венгрии после отставки Орбана.

Нет, конечно, Петер Мадьяр уже пообещал, что его страна будет надёжным партнёром НАТО и Евросоюза. Намекнул даже на восстановление отношений с Брюсселем и дал понять, что не нацелен на конфронтацию. Однако при этом обошёл те самые идеологические разногласия Будапешта и Брюсселя: в Венгрии законодательно запрещены однополые браки, а в прошлом году власти не допустили проведение «гей-прайда». Судя по всему, в этом вопросе Будапешт на компромисс не пойдёт.

По словам Мадьяра, Венгрия не будет блокировать пакет помощи Украине в 90 млрд евро, однако не станет его и финансировать — из-за собственных экономических проблем. Наконец, новый венгерский лидер выступил против ускоренного приёма Украины в Евросоюз и дал понять, что здесь многое будет зависеть от ситуации с венгерским меньшинством. То есть, по сути, повторил тезис Орбана.

Но самое главное и, возможно, самое неприятное для либеральной тусовки: Петер Мадьяр дал понять, что его страна готова к «прагматичному сотрудничеству» с Россией. Плюс ко всему Венгрия по-прежнему намерена приобретать у России нефть и газ. Да, в Будапеште идёт работа над диверсификацией поставок энергоносителей, но пока страна от российских углеводородов отказываться не намерена.

Теоретически здесь должны следовать рассуждения, что партия Петера Мадьяра «Тиса» или, по крайней мере, её верхушка состоит по большей части из выходцев из партии Виктора Орбана ФИДЕС, что уже заставляет серьёзно задуматься, стоит ли здесь ждать революционных перемен. Однако куда важнее другое. Поставки энергоносителей, сдержанное отношение к финансированию украинских кредитов и многое другое — это, как оказалось, вовсе не капризы прежнего правительства во главе с Орбаном, а реалии той экономической ситуации, в которой находится Венгрия, которой в силу географии просто не по карману взять и в одночасье отказаться от российских нефти и газа.

И вот здесь, похоже, дают о себе знать старые реалии и проблемы Евросоюза. Евробюрократия очень любит разговаривать со странами Восточной Европы императивно-назидательным тоном, не особенно вникая в местные проблемы. Именно за счёт такой любви к императивному тону «треснули» отношения Евросоюза и Грузии. Пока что трудно сказать, как будут развиваться события на венгерском треке вообще и отношения Евросоюза и Венгрии в частности. Однако в чём не приходится сомневаться, так это в том, что национальные интересы Венгрии никто не отменял. И далеко не всё здесь можно объяснить «капризами Орбана».