В Азербайджане существуют определённые ограничения, связанные с испытательным сроком при приёме на работу.

Согласно статье 52 Трудового кодекса Азербайджана, для некоторых категорий работников испытательный срок не может быть установлен. Несмотря на это, многие работодатели используют его для проверки профессиональных навыков сотрудников, при этом максимальная продолжительность может составлять до 3 месяцев.

Специалист по управлению человеческими ресурсами Айтян Шихалиева отмечает, что испытательный срок не может устанавливаться для лиц, которые впервые после окончания университета устраиваются на работу по своей специальности.

«Также он не применяется к лицам младше 18 лет, беременным женщинам, матерям детей до 3 лет, отцам, самостоятельно воспитывающим детей до этого возраста, лицам, принятым на работу по государственному направлению, стажёрам, проходящим производственную практику, а также работникам, принятым на временные работы», — подчеркнула она.

Эксперт также добавила, что в случае нарушения этих требований работник сначала должен обратиться к работодателю с требованием отменить испытательный срок. Если это не даст результата, можно обратиться в Госинспекцию труда. В этом случае инспекция сначала выносит предупреждение работодателю, а при отсутствии устранения нарушения — применяет штраф в соответствии с законодательством.