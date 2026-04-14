Одно из самых ожидаемых программных обновлений Apple — iOS 27 — уже находится на стадии обратного отсчёта до презентации, которая ожидается в июне. Однако уже известно, что часть старых моделей iPhone будет исключена из списка поддержки.

По имеющейся информации, некоторые устройства, выпущенные в 2019–2020 годах, не получат новое обновление. Это фактически означает завершение программной поддержки для этих моделей.

Список iPhone, которые не получат iOS 27: iPhone SE (2-го поколения), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

Эти модели долгие годы получали стабильные обновления, однако теперь их аппаратные возможности считаются недостаточными для новых функций. В частности, причиной называют ограничения процессора A13 Bionic, нехватку оперативной памяти, а также внедрение более сложных функций на базе искусственного интеллекта.

Отмечается, что ранее Apple уже прекратила поддержку iPhone XR и iPhone XS.