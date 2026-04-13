В Бакинском апелляционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу врача, директора «AzE Estetik Mərkəzi» Ульвии Ильясовой, обвиняемой в смерти пациентки после эстетической операции.

На процессе под председательством судьи Агиля Мусаева было принято решение изменить приговор. В результате Ульвие Ильясовой назначено наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Кроме того, к ней был применён акт амнистии, в связи с чем срок наказания сокращён на 6 месяцев. Срок отбывания наказания исчисляется с 10 октября 2025 года, отбывать его она будет в исправительном учреждении общего режима.

Отмечается, что подсудимая была взята под стражу прямо в зале суда.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту смерти Сабиры Велиевой, скончавшейся в апреле прошлого года после липосакции. Следствие установило, что операция была проведена 15 апреля, после чего пациентка находилась вне медицинского наблюдения. На следующий день она умерла от острого кровотечения.

Ильясовой предъявлены обвинения по статьям об оставлении в опасности и халатности, повлёкшей смерть по неосторожности.

Ранее суд первой инстанции приговорил её к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года. Однако после пересмотра дела приговор был ужесточён.

Также сообщается, что в отношении Ульвии Ильясовой рассматривается ещё одно уголовное дело — по факту причинения вреда здоровью другой пациентке в результате незаконной медицинской деятельности.