Украина может сыграть важную роль в усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, поскольку она имеет опыт и необходимые технологии. Как передает Reuters, об этом сказал министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Алистер Карнс.

«Украина обладает одними из лучших в мире технологий, которые она разработала здесь, во время войны. Я думаю, что это может быть полезным на Ближнем Востоке, как мы уже видим на примере борьбы с дронами «Шахед», вплоть до Ормузского пролива», — сказал он.

Карнс добавил, что его визит — это доказательство того, что война в Украине остается ключевым приоритетом Великобритании в сфере обороны и безопасности.

По его словам, Великобритания может многому научиться у Украины — например, в таких сферах, как технологии создания БПЛА, использование данных и искусственный интеллект в вооружении.

«Это революция в военных делах, и нам нужно двигаться быстрее», — добавил он.