Национальная гидрометеорологическая служба объявила жёлтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемыми 12–13 апреля сильными ветрами в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

В предупреждении говорится:

«В Нахчыванской АР, Хызы, Сиязане, Губе, Хачмазе, Шабране, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Агстафе, Гедабеке, Агдаме, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Зангилане, Евлахе, Барде, Тертере, Билясуваре, Нефтчале, Лянкяране, Астаре, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Гаджигабуле и Гобустане в рамках жёлтого предупреждения ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гёйгёле, Нафталане, Дашкесане, Мингячевире и Гусаре в рамках оранжевого предупреждения ожидается усиление северо-западного ветра, скорость которого может достигать 20,8–28,4 м/с».