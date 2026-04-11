В Азербайджане 33,6% водителей и пассажиров, погибших в дорожно-транспортных происшествиях за первый квартал 2026 года, и 29,1% пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

В МВД напомнили о необходимости использования ремней безопасности:

«В соответствии с законодательством, за некоторыми исключениями, водители и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения. Кроме того, водитель обязан перед началом движения убедиться, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, либо сделать им соответствующее предупреждение».